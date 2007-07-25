Ризак спрятался от приговора в ”Феофании”?

Апелляционный суд Ивано-Франковской области до сих пор не приступил к объявлению приговора экс-председателю Закарпатской облгосадминистрации Ивану РИЗАКУ.

Как передает корреспондент УНИАН, прокуроры и журналисты прибыли в зал судебных заседаний на 11.00. Однако на заседание не явился подсудимый И.РИЗАК.

Судья по делу Надежда СТЕФАНИВ с утра находится в совещательной комнате. Представители суда сообщили, что приговор по делу готов, и его объявят сразу по прибытии подсудимого.

В телефонном интервью журналистам И.РИЗАК сказал, что не получил официального сообщения о дате судебного заседания. «На прошлом судебном заседании судья сообщила, что следующее заседание суда состоится ориентировочно 25 июля, - сказал И.РИЗАК. – Я буду ждать официального документа о дате заседания, поскольку названная дата не была указана окончательной, а ориентировочной». По словам И.РИЗАКА, сейчас он находится на лечении в больнице «Феофания».

В свою очередь, представитель суда сообщил, что Апелляционный суд Ивано-Франковской области «не практикует присылку письменных приглашений подсудимому для прибытия на судебные заседания», а на последнем заседании суда была названа дата, которую большинство «хорошо поняло».

В настоящее время непонятно, какими будут действия суда в этой ситуации. Судья имеет право обнародовать решение суда сегодня еще до 17.00.

Прокуроры подтвердили журналистам, что судья должен выйти из совещательной комнаты и объявить дату перенесения объявления приговора. По их словам, подсудимому должна быть отправлена повестка, а в случае его неявки на заседание суда начинается процедура принуждения, поскольку приговор нельзя объявлять без подсудимого.

Как сообщал УНИАН, И.РИЗАКА, в частности, обвиняют в доведении до самоубийства ректора Ужгородского государственного университета Владимира Сливки; злоупотреблении служебным положением; получении взятки; пользовании мобильным телефоном за счет «Закарпатьеоблэнерго»; организации массовых беспорядков в Сваляве; незаконной выдаче удостоверений советника губернатора трем лицам.

Прокурор Александр ЗАВАДСКИЙ просит Апелляционный суд Ивано-Франковской области на 12 лет с конфискацией имущества лишить свободы экс-председателя Закарпатской облгосадминистрации И.РИЗАКА.

16 июля судья Н.СТЕФАНИВ сообщила, что Апелляционный суд Ивано-Франковской области планирует объявить приговор экс-губернатору Закарпатья И.РИЗАКУ 25 июля.