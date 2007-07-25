Фирташ отбился от претензий бывшей жены

Представители главы Group DF Дмитрия ФИРТАША заявляют, что все претензии его бывшей супруги Марии ФИРТАШ на активы Group DF отвергнуты в судах.

Об этом говорится в официальном заявлении Управляющего директора Group DF Роберта ШЕТЛЕР-ДЖОНСА, текст которого передан УНИАН.

В частности сообщается, что 19 июля 2007 года Печерский районный суд города Киева отклонил гражданский иск, поданный М.ФИРТАШ. В иске М.ФИРТАШ требовала признать недействительными подписанные ею соглашения о разделе имущества, которые она заключила со своим бывшим мужем Д.ФИРТАШЕМ 20 декабря 2005 года и 26 января 2006 года в рамках урегулирования материальных вопросов при расторжении брака.

В заявлении сообщается, что суд отверг ее претензии и постановил, что заключение данных соглашений не нарушило никаких ее прав, что она полностью понимала смысл и содержание соглашений к моменту их подписания, и что соглашения были заключены по взаимному согласию. Суд пришел к заключению, что М.ФИРТАШ не имеет права на получение какого-либо возмещения ущерба или компенсации.

Кроме того, представитель Д.ФИРТАША сообщил, что 18 июля Высокий суд правосудия Британских Виргинских островов (где зарегистрирована компания Group DF) вынес отдельное постановление против М.ФИРТАШ, которая, не уведомив другую сторону, подала официальный запрос на получение конфиденциальной корпоративной информации, касающейся Group DF. «Результатом суда стала поддержка Высоким судом требования Д.ФИРТАША отклонить запрос М.ФИРТАШ на основании того, что М.ФИРТАШ, подавая запрос, преследовала ненадлежащие цели, не раскрыла надлежащую информацию и предоставила информацию, вводящую в заблуждение», - говорится в заявлении Р.ШЕТЛЕР-ДЖОНСА.

При этом в документе отмечается, что, вынеся такое решение, Высокий суд Британских Виргинских островов полностью удовлетворил запросы Д.ФИРТАША, отклонил запросы М.ФИРТАШ, отказав ей в судебном разбирательстве. Суд также предписал М.ФИРТАШ оплатить судебные издержки.

Как сообщал УНИАН, в интервью газете «Комсомольская правда в Украине» №130 от 25 июня с.г. бывший пасынок бизнесмена Дмитрия ФИРТАША Александр КАЛИНОВСКИЙ допустил, что автомобильную аварию, в которой обвиняют его брата Сергея КАЛИНОВСКОГО, и в результате которой погибли двое человек, мог организовать Д.ФИРТАШ. А.КАЛИНОВСКИЙ связал это с тем, что его мать Мария ФИРТАШ решила вступить с Д.ФИРТАШЕМ в имущественный спор. При этом А.КАЛИНОВСКИЙ сообщил об обращении в суд Великобритании с требованием передать матери 50% акций бизнеса Д.ФИРТАША – стоимостью около 1,8 млрд. евро.

27 июня представители Д.ФИРТАША заявили, что брак Дмитрия и Марии ФИРТАШ расторгнут более полутора лет назад, и все юридические и имущественные вопросы, связанные с его расторжением, урегулированы в суде и закреплены в мировом соглашении. Также в заявлении особо подчеркивалось, что Д.ФИРТАШ не имеет никакого отношения к трагическому ДТП на бульваре Шевченко в Киеве, и что в связи с распространяемыми ложными утверждениями в некоторых СМИ намерен обратиться с официальной жалобой в прокуратуру и судебные органы Украины.

Справка УНИАН. Авария с участием С.КАЛИНОВСКОГО - младшего сына крупного нефтяного бизнесмена Зиновия КАЛИНОВСКОГО и экс-супруги совладельца «РосУкрЭнерго» Д.ФИРТАША Марии ФИРТАШ - произошла 30 мая около 5 часов утра. BMW М6, за рулем которого находился С.КАЛИНОВСКИЙ, врезался в припаркованные "Жигули" на бульваре Шевченко, 23 в Киеве. Пассажир "Жигулей", служащий Внутренних войск, погиб на месте. С С.КАЛИНОВСКИМ в машине ехала его 25-летняя подруга, которая через несколько дней умерла от полученных травм.