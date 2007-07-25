Погода на 26-30 июля

Завтра в северных, восточных, а ночью и в большинстве центральных областей Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы; ночью на севере Левобережья и в Днепропетровской области местами сильные дожди, местами град.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°; в южной части и в Приазовье ночью 17-22°, днем 26-31°. В Закарпатье - без осадков; температура ночью 11-16°, днем 23-28° (в горах ночью 5-10°, днем 14-19°).

27-28 июля - небольшая и переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь 27 июля на крайнем западе, 28 июля в западных, северных и местами центральных областях кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 27 июля 11-16°, 28 июля 14-19°, на юге 16-21°; днем в западных и северных областях 24-29°, на остальной территории 27-32°, 28 июля на юге до 35°. В Закарпатье - 27 июля преимущественно без осадков, 28 июля кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°; днем 27 июля 26-31°, 28 июля 24-29° (в горах ночью 8-13°, днем 16-21°).

29-30 июля - в западных, северных и местами центральных областях местами (30 июля на западе повсюду) кратковременные дожди, грозы; температура ночью 12-18°, днем 24-29°, 30 июля в западных областях местами 19-23°. На остальной территории преимущественно без осадков; температура ночью 17-23°, днем 30-36°, 30 июля местами 37-39°. В Закарпатье местами (30 июля повсюду) кратковременные дожди, грозы; температура ночью 13-18°, днем 29 июля 25-30°, 30 июля 20-25° (в горах ночью 9-14°, днем 13-18°).

В Киеве и области в четверг ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 21-23°; по области ночью 11-16°, днем 20-25°.

27-28 июля - небольшая и переменная облачность. 27 июля без осадков, 28 июля кратковременные дожди, грозы (днем местами). Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 27 июля 11-16°, 28 июля 14-19°; днем 24-29° .

29-30 июля - местами кратковременные дожди, грозы; температура существенно не изменится.