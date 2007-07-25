Умерла народная артистка СССР Лидия Смирнова (фото)

Звезда советского кино, народная артистка СССР Лидия Смирнова скончалась сегодня в Москве на 93 году жизни.

Одна из первых ролей Лидии Смирновой в кино — роль Шурочки в лирическом музыкальном фильме «Моя любовь». Фильмы с ее участием: «Новая Москва», «Мы ждем вас с победой», «Парень из нашего города», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Женитьба Бальзаминова», «Красиво жить не запретишь» и другие.

Газета 24