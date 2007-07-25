Россия еще думает, пропускать ли фосфорный поезд

Решение о транзите через территорию Российской Федерации в Казахстан цистерн с желтым фосфором из Украины пока не принято.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы ОАО "Российские железные дороги".

"Нам необходимо провести полную техническую экспертизу состояния состава. Возможно, что в Украину выедет комиссия РЖД для проведения такой оценки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после такой экспертизы и можно будет принимать решение, возможен ли транзит. Но даже если положительное решение и будет принято, потребуется определенное время для разработки маршрута следования состава с фосфором, сказал представитель РЖД. Пока можно лишь точно сказать, что такой маршрут пойдет в обход населенных пунктов.

Как сообщал УНИАН, 20 июля министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ сообщил, что Россия согласовала транзит цистерн с фосфором по своей территории в направлении Казахстана.