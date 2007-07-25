Гриценко поможет Волыни горячей едой

Через две недели последствия стихийного бедствия на Волыни должны быть полностью ликвидированы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил 24 июля во время вечернего заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям в Луцке заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ.

Он отметил, что этот срок предусмотрен Указом Президента „О безотлагательных мерах по преодолению последствий стихийного бедствия 22-23 июля 2007 года", в котором перед Кабмином и органами местной власти поставлены конкретные задачи по оперативному проведению всего комплекса аварийно-спасательных и других безотлагательных работ.

Накануне В.БОНДАРЬ вместе с председателем Волынской облгосадминистрации Владимиром БОНДАРЕМ посетили пострадавшие в результате ненастья районы и города, пообщались с жителями тех населенных пунктов, которые понесли наибольшие потери.

Как рассказал заместитель главы Секретариата Президента, „люди действительно оказались в ситуации, когда нет стройматериалов, нет строителей, которые могут качественно выполнить строительные работы, нет продуктов питания и питьевой воды. Часть пострадавших домов по предварительной оценке рабочей группы, не подлежит восстановлению. Этих людей придется или переселить в другие дома, которые находятся в этом или соседних населенных пунктах, или на месте разрушенных построить новое жилье".

По словам Виктора БОНДАРЯ, для того, чтобы как можно быстрее прийти на помощь этим людям, нужно действовать по такому принципу.

Во-первых, те районы которые не пострадали, должны срочно сформировать бригады строителей и отправить их в пострадавшие районы. Председатели райгосадминистраций и их заместители будут закреплены за отдельными улицами в пострадавших населенных пунктах, и будут нести персональную ответственность за работу своих строительных бригад.

Во-вторых, оперативно возобновить электроснабжение в населенных пунктах, чтобы люди имели элементарные условия для приготовления еды, а также были проинформированы о ситуации и мероприятиях, направленных на преодоление последствий ликвидации бедствия.

В-третьих, направить туда полевые кухни, поскольку есть семьи, которые не имеют возможности приготовить еду, а также не имеют продуктов и питьевой воды.

«Я имел личный разговор с министром обороны, мы договорились, что Минобороны срочно направит в пострадавшие районы Волыни военные полевые кухни и таким образом мы обеспечим питанием и строителей, которые там будут работать над восстановлением зданий, и тех людей, которые не имеют возможности приготовить горячую еду», - подчеркнул заместитель главы Секретариата Президента.

Также В.БОНДАРЬ рассказал, что большинство населения пострадавших районов не проинформировано о мерах, которые будут принимать власти для ликвидации последствий стихии. Он предложил или издать спецвыпуск районной газеты, где разъяснить ситуацию, или поехать должностным лицам в села и рассказать людям о помощи власти.

По информации первого заместителя председателя Волынской ОГА Виталия ЗАРЕМБЫ, без крыши над головой в результате стихии на Волыни осталось не менее 37 семей. При этом он отметил, что окончательная цифра может достичь полсотни.

Как сообщал УНИАН, в результате урагана, который на днях пронесся Волынской областью, повреждены 1038 жилых домов, остались без электроснабжения 210 населенных пунктов, полностью свалены 250 гектаров леса. 10 человек пострадали в результате падения деревьев и ветвей.