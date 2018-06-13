Братья Капрановы открыли закон, объясняющий, почему голосуют за Януковича

Писатели и издатели, братья-близнецы Виталий и Дмитрий Капрановы пообщались с УНИАН.

МЫ ОТКРЫЛИ ЗАКОН И НАЗВАЛИ ЕГО В СВОЮ ЧЕСТЬ Господа Капрановы, насколько мне известно вскоре состоится презентация вашей новой книги "Закон братьев Капрановых"...

Кучма издал книжку, Янукович издал, ну, и мы подумали, может, и себе издать какую-то книгу. Потому что как-то стыдно без книжки.

Это будет наша публицистика. Мы с 2002 года пишем публицистику на разные темы и вдруг поняли, что уже набралось на книжку.

Нам кажется, что оно достойно внимания, потому что часто люди на разных встречах подходят и спрашивают: "А что это у вас за книжки? Да вот, художественные. Да нет, это неинтересно. Почему? Вы пишете классные статьи, по радио выступаете, а беллетристику я не читаю". И вот мы решили для таких людей издать книгу нашей публицистики. Ну, конечно, и для других людей.

Мы тематически все построили - у нас есть большой блок по языковому вопросу. Выстроили теорию - что такое государственный язык и зачем он нужен государству? - потому что все говорят "государственный язык, государственный язык", а что это такое ни в одном учебнике четко не сформулировано.

Также в этой книжке есть целый блок статей об отношениях в обществе, политике, экономике и гуманитарной сфере, потому что тот дисбаланс, который есть между ними, создает очень опасную ситуацию. Еще есть статьи общекультурного и книжного направления.

Это выйдет толстенькая книжечка - триста страничек. По нашему мнению, вышло не скучно, потому что наша публицистика такая веселая, разухабистая. Кажется, нам удалось удержать, чтобы читать было не скучно.

Ну и, конечно, главная статья - "Закон братьев Капрановых", самая резонансная наша статья, в которой мы установили зависимость между количеством библиотек на душу населения в регионе и результатами голосования за Януковича. Оказалось, что чем меньше библиотек, тем больше голосов за Януковича. Это очень интересное исследование и, кстати, сделано случайно. Этот феномен мы назвали "Закон братьев Капрановых". Соответственно, так будет называться и книжка.

Мы же открыли данный закон и нашим именем его и назвали.

Надеемся, что презентация будет в конце августа - в начале сентября в Киеве и во Львове на Книжном форуме. Но это как Бог даст, потому что книжки такая потусторонняя штука, что чем больше объявляешь, тем меньше шансов успеть. Поэтому мы сейчас держим кукиш в кармане и пальцы в чернилах.

ДВУЯЗЫЧИЯ В УКРАИНЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, ТОЛЬКО 14-ЯЗЫЧИЕ Вы даете украинскому читателю возможность читать на родном языке. А как вы относитесь к вопросу двуязычия, который сегодня так остро встал в Украине? Двуязычия в Украине быть не может, потому что в Украине живет четырнадцать народов, вместе с украинской нацией, и Языковая хартия защищает четырнадцать языков, а это значит, что в Украине должна быть четырнадцатиязычие. И это принципиально.

Мы не считаем, что, например, гагаузы чем-то хуже россиян, чтобы говорить лишь о двуязычии - русский и украинский, а не говорить о трехъязычии, плюс гагаузский, болгарский, идиш и так далее.

То есть мы за четырнадцатиязычие в Украине, даже пятнадцатиязычие, потому что английский, хоть и не защищается Хартией, но имеет несколько всеукраинских изданий и достаточно бытует. То есть мы согласны на четырнадцатиязычие - как минимум, на двуязычие - нет.

А относительно государственного функционирования языка, то здесь уже другой вопрос. Например, представьте себе армию, в которой подают команды на двух языках. Солдат может сказать, простите, я вашего языка не учил. Если вы себе представите такую армию, - то поймете ее перспективы.

Представьте себе, что есть два закона, имеющих одинаковую силу, написанные на двух языках и между ними, как и любыми текстами, написанными на разных языках, есть противоречия. А суд должен принимать решение. Оба текста одинаковые, но есть разные запятые, разные обороты, которые можно по-разному трактовать. Тогда вы увидите, что такое разные языки государственного управления.

Или, например, охраняются склады военные, и на табличке на одном языке, который имеет право не понимать тот, кто перелезает через забор, написано "Обережно, злий собака". Он может сказать: "Простите, я этого языка не знаю, я знаю другой государственный язык".

Понимаете, мы не можем обязать людей знать несколько языков. Мы лишь можем сказать, что давайте в школе изучать один язык как государственный, другой - свободно, а третий язык может быть английский.

И целый блок наших статей именно на эту тему.

А вы лично сколько языков знаете? В быту мы общаемся на украинском. Мы жили в России больше тринадцати лет, поэтому русский знаем лучше, чем в среднем ее знают в Киеве. Читаем на польском, английском, немного на чешском, белорусском, конечно. То есть славянские языки, плюс какой-то там English, который дает возможность за рубежом в ресторане заказать пиццу.

ОБМАНЫВАТЬ - ЭТО РАБОТА ЖЕНЩИН, ХОТЯ СОЗНАТЕЛЬНО ЖЕНЩИНА ОБМАНЫВАЕТ НЕЧАСТО Из ваших произведений выплывает определенный культ женщины, любовницы, ведьмы, самки. Так кто же такая женщина, по вашему мнению, и какое место она должна занимать в жизни мужчины? В соответствии со Старым Заветом, Господь сотворил мужчину по своему подобию, то есть мужчина - это клон Господа Бога. Господу было легко творить мужчину, а вот когда он делал женщину, то не было ни образца, ни подобия, то есть женщина - настоящее чудо, которое сотворил Господь, потому что он не знал, что делает. Вот этот отпечаток того, что Бог не знал, что он делает, до сих пор лежит на женщине.

Женщина - существо абсолютно загадочное, ее невозможно понять. И единственная мудрость, которую мужчины должны постичь, - не нужно пытаться понять женщину.

В системе координат мужчины женщина абсолютно не понятное существо, с одной стороны. С другой - женщина, как и каждое чудо, сильнее себя самой, и именно таких женщин называют ведьмами. Они сами не знают о своих силах. Их сила берется неизвестно откуда, начиная с сексуального влечения, мудрых и иронических взглядов в глазах. Например, девушке восемнадцать лет, а в ее взгляде столько загадочности, иронии, обворожительности и мудрости. Вот именно так, как вы на меня сейчас смотрите (смеется. - Авт.). Мужчина так может смотреть лишь годам к сорока, а женщина - уже в юности. Но это не она, это те силы, которые стоят за ней.

Женщина - это также первое живое существо, которое смогло обмануть Господа Бога. И если она киданула Господа, то почему мы, мужчины, должны удивляться тому, что с нами они делают...

А вас часто обманывали женщины? Все время. Обманывать - это их работа. В действительности сознательно женщина обманывает не часто, она просто себе так живет, а мужчины воспринимают это как то, что их обманывают.

У нее просто другой ритм, система понятий. С женщиной можно до конца жизни спорить о том, что она сказала так, а она будет доказывать, что имела в виду что-то совсем другое. И в этом мужчина с женщиной никогда не сойдутся, потому что любой мужчина очень точно и ответственно относится к своим словам и передает словами всю информацию. Женщина всегда подбирает первые-попавшиеся слова, а остальные - это ее взгляд, жесты, собственная понятийная система. И страшнее всего для женщины - когда ты ее просишь повторить свою последнюю фразу. Она никогда с точностью ее не повторит, но мимика и жесты будут те же, только слова – первые-попавшиеся.

Женщины - идеальные политики, потому что их слова всегда можно трактовать по-разному. Женщина с честными глазами говорит на черное белое, и ей это прощается.

Нам хорошо, потому что мы это все проанализировали и именно так к этому относимся.

Мы никогда не посягаем на женскую территорию. Например, никогда ничего в доме не ищем, потому что мужчина ничего найти в доме не может. Только женщина знает где, что лежит.

Мы должны быть королями на своей территории, а они на своей, и должна быть территория общения с женщинами - это и секс, и общее времяпровождение, и общая территория в семье.

Знаете, в мусульманских странах всегда была женская половина - куда мужчинам запрещено заходить, и никогда не не было мужской половины, то есть женщина ходила по всему дому, а мужчины - только по своей. Еще и говорят о дискриминации женщин...

Женщина мужскую территорию топчет всегда, а мужчине лучше на женскую территорию не ходить, потому что только запутается.

МЫ НЕ ТОЛЬКО ГЕТЕРОСЕКСУАЛЫ, НО И БЛИЗНЕЦОСЕКСУАЛЫ Насколько мне известно, ваши жены тоже сестры-близнецы. А как вы их нашли, специально искали? Да, мы их искали специально. Во-первых, это было первое указание нашей мамы, а во-вторых - наше внутреннее чувство подсказывало, что именно так и должно быть.

Это же формула любви, - когда ты говоришь я гетеросексуал и буду любить только женщин, то на красивых мужчин уже не смотришь. Так же было и у нас: мы себя ограничили и искали только близняшек, сказали: мы близнецосексуалы.

Как только мы познакомились с нашими женами, сразу бросили на пальцах - кому какая. Расстояние держали шестьдесят метров и никаких перемигиваний не было, каждый взял свою в обращение, и, можно сказать, не ошиблись.

Никогда не злоупотребляли своей похожестью? Обычно злоупотребляли, а как же иначе.

То есть менялись женами? Ну зачем меняться женами? Они же одинаковые.

А другими женщинами? Ну, положим, меняться женщинами - это неправильно относительно них самих. Но были случаи, когда мы пытались получить максимум пользы от знакомства с одной женщиной.

В действительности в этом ничего ни плохого, ни хорошего нет. Нам всегда нравятся одинаковые женщины, у нас абсолютно одинаковые вкусы, но из-за женщины мы никогда не ссорились. Еще с детства мы договорились бросать на пальцах. Если женщина досталась одному, другой отходит в тень.

А дети вас не путают? Для детей мы абсолютно разные люди. Но они нас обоих называют «отец».

МЫ ЕДИНСТВЕННЫЕ ПИСАТЕЛИ В НАШЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ, КОТОРЫЕ НЕ ПОЛУЧАЮТ ГОНОРАРЫ Впереди Львовский книжный форум. Чем порадуете читателя? Как авторы - одной книги вполне достаточно, потому что в то же время мы являемся ее издателями.

По пять романов в год - это не наш темп, наш темп - один роман в два года. Я надеюсь, что мы этот темп будем держать и в дальнейшем. Есть быстропишущие авторы, но мы не такие.

Как издательство - будет много всего. Надеемся, что будет третья книжка Анджея Сабковского «Вічне світло». Опять же с переводом мы успели быстрее России - вторую и первую книгу мы также сделали быстрее России.

Стартует очень интересная серия «Сучасна сага» - современная, я бы даже сказал, урбанистическая проза для женщин. Это не то, что называют женскими романами, а литература для женщин.

Интересный старт будет из серий «Мэйнстрим» - эксклюзивная украинская фантастика, в твердом переплете.

Будет также персональная серия Алексея Волкова, который является настоящим мастером интеллектуального детектива. Мы сделали его персональную серию, которая так и называется «маэстро интеллектуального детектива». Выйдут две его книги - «Лікарня на відлюдді» и «Переможець отримує все».

Волков - это автор, которым мы как издатели искренне восхищаемся и считаем его самородком, равного которому в популярных жанрах нет.

Ваше продюсерское агентство «Зелений пес» постулирует себя как издательство, которое дает возможность молодым авторам стать известными. Что нужно, чтобы произведение молодого автора напечатали? Продюсерское агентство - это такая хитрая штука, которую мы сами придумали и с которой сами теперь и возимся.

Какая идея продюсерского агентства? Раньше это называлось “крышей”, которая дает возможность заниматься своими делами под одной крышей: общее финансирование, бухгалтерия, офис, охрана, налоговые отчеты, бланки, то есть то, что художников раздражает. Мы и организовали такую «крышу», которую и назвали продюсерским агентством, и под ним вырастали проекты.

Сегодня «Зелений пес» - это прежде всего издательство, а остальные проекты уже тоже стали на ноги, поэтому «Зелений пес» можно назвать минихолдингом. В действительности издательство «Зелений пес» - уже торговая марка.

Для молодых авторов у нас есть специальная площадка, которая называется «Гоголівська академія» (Интернет-проект, который стартовал в прошлом году, www.gak.com.ua. - Авт.), там мы занимаемся непосредственно молодыми авторами, а также поэзией, потому что это вечно молодое искусство.

Раз в году выходит альманах лучших произведений этого сайта, и как раз к форуму будет презентован новый альманах, называется он «Digital романтизм», и в нем лучшие нынешние произведения из «Гака». Это площадка такого легкого старта, где можно выйти с маленькой формой, поэзией и сразу получить рецензию, потому что отличительной чертой «Гака» является то, что никто не остается не рецензированным. Рецензия - обязательный атрибут.

А относительно книги, то здесь сложнее, потому что книга - большая форма, - это такая капризная штучка, которая требует уже профессионального подхода автора. Когда роман приходит к нам, мы говорим честно, будем его печатать, или нет. Если мы решили его напечатать, то здесь начинается главное и самое сложное - работа с текстом. Мы запрещаем своим редакторам вмешиваться в текст, но когда без этого вмешательства текст не может быть опубликован, то начинается война редактора с автором. Редактор в любом случае не переписывает текст, но автору говорит, что у него хромает композиция, в кульминации забыл о герое и так далее. Автор начинает не соглашаться, говорит: "Это мой гениальный замысел, вот Джеймс Джойс писал именно так". Но обязательно находится компромисс, и когда текст становится читабельным, все проблемы почти решены.

Мы выдаем лишь читабельную литературу. Мы не занимаемся экспериментальной литературой, кроме "Гака", потому что это молодежь... Не занимаемся также эссеисткой...

Когда книга дошла до кондиции, дальше все очень просто: заключается авторский договор, обсуждается гонорар, потому что мы не выдаем книжки за счет автора. Еще и гонорары платим. Ну и дальше запускается производство книги.

На какую сумму гонорара может рассчитывать молодой автор? Гонорар в Украине - от пяти до десяти процентов от издательской цены книги. Все зависит от тиража и переплета.

Вы сами уже написали три книги. Можно ли в Украине прожить, зарабатывая писательской деятельностью? Безусловно, можно. В Украине многие живут из писательских доходов, например, супруги Дяченко, Андрей Курков тоже живет на гонорары, не говоря уже об Оксане Забужко или Юрии Андруховиче. Просто нужно активно продаваться.

А мы, кстати, себе гонорары не платим. Мы единственные писатели в нашем издательстве, которые не получают гонорары.

Вас часто приглашают принять участие в каких-то дискуссиях. Бывает такое, что отказываетесь? Мы вообще плохо обучены искусству отказа, поэтому отказываем нечасто, лишь тогда, если есть причины. А так мы всегда идем на сотрудничество, потрепаться мы любим.

Вы вот так остро прониклись языковым вопросом. Не думали пойти в Министерство культуры или какие-то депутаты? А это разная работа. Мы эту работу делаем на своей ниве, а они на своей. Это все равно что спрашивать штангиста, не хочет ли он заняться шахматами.

У нас в первые годы независимости уже были массовые походы культурных деятелей в парламент. И чем это завершилось? Стало меньше культурных деятелей, но больше парламентариев, кстати, хорошими парламентариями стали единицы.

В парламенте и министерствах не должны собираться самые умные и самые красивые, там должны быть люди, которые умеют делать эту бюрократическую работу.

Мы не политики, мы культурные деятели, писатели. Работа интеллигенции - продуцировать мысли. А в министерствах мысли не продуцируют, там регулируют бюджетные механизмы. Это разные вещи, поэтому мы не хотим этим заниматься.

Что сами братья Капрановы читают, кроме того, что обязаны прочитать? Знаете, мы люди плохого книжного воспитания, потому что считаем книжки объектом общения. У нас есть варианты, когда мы многократно перечитываем одну и ту же книжку.

Например? Например, "Путешествия с тетушкой", "Тихий американец" Грэма Грина, "Вся королевская рать" Роберта Пенна Уоррена, или "Лесную песню" Леси Украинки. Эти книги всегда стоят на видном месте. То есть это такие базовые вещи, с которыми мы постоянно общаемся.

Читаем также кое-что из нового. Допустим, друг писатель написал книжку и тебе ее подарил. Деваться некуда, нужно читать. Тем более, что это интересно, потому что сейчас дрянных книжек мало, слишком прилично люди пишут.

Беседовала Оксана Климончук