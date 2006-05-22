До конца недели в Украине тепло, возможны дожди

23 мая по прогнозам синоптиков на территории Украины сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, только в западных областях днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах возможное усиление ветра до 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°, на побережье морей местами 18-22°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

24-25 мая переменная облачность сохранится. В Крыму, южных, восточных, 24 мая и в большинстве центральных областей, а днем 25 мая в Украине без существенных осадков. На остальной территории пройдут дожди, местами грозы, град, 24 мая днем в Прикарпатье, 25 мая ночью в северных и центральных областях местами сильные дожди. Ветер юго-западный, в северной половине 25 мая с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, 24 мая в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°, в южных и центральных областях 24 мая местами 30-32°, 25 мая в западных и северных областях ночью 8-13°, днем 16-21°.

26 мая-1 июня - неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами (в восточных областях и южной части – местами). Температура ночью в западных и северных областях 5-11°, на остальной территории 8-14°; днем в северной половине 15-21°, на остальной территории 19-25°; южной части, восточных и центральных областях 26, 31 мая и 1 июня местами 26-30°.

В г. Киеве и столичной области 23 мая ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 26-28°; по области ночью 11-16°, днем 23-28°.

24-25 мая переменная облачность сохранится. 24 мая без существенных осадков, только в начале ночи и в конце дня пройдет небольшой дождь; температура ночью 12-17°, днем 24-29°. 25 мая ночью и утром временами дождь, местами сильный, кое-где гроза, днем без существенных осадков; температура ночью 8-13°, днем 16-21°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Днем 26 мая и ночью 27 мая ожидаются кратковременные дожди, местами грозы; в остальное время без существенных осадков. Температура ночью 6-11°, днем 16-21°.