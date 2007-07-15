В киевском метро продолжают латать трещину

По состоянию на 12.00 в тоннеле между станциями метро «Осокорки» и «Позняки», где 13 июля была обнаружена трещина боковой стенки тоннеля, проводятся работы по ремонту поврежденной части тоннеля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского метрополитена, планируется, что строительные работы будут завершены сегодня до 00.00. После этого начнутся восстановительные работы, которые будут проводить специалисты Киевского метрополитена. В 4.00 16 июля планируется подать ток на контактный рельс и начать подготовку участка к введению в действие с тем, чтобы своевременно принять пассажиров.

На этот час движение электропоездов осуществляется от станции «Сырец» до станции «Осокорки» и в обратном направлении в привычном режиме выходного дня. На участке от станции «Осокорки» до станции «Бориспольская» движение поездов ограничено и осуществляется по одному пути с интервалом 20-30 минут.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в 18.05 в Киеве между станциями «Осокорки» и «Позняки» Сырецько-Печерской линии метрополитена во время проведения профилактических работ по укреплению проседающих почв работниками «Метростроя» было обнаружено смещение железобетонной плиты «тюбинга».

С 18.15 между станциями «Осокорки» – «Харьковская» движение поездов было приостановлено, и отключен контактный рельс.

Утром 14 июля движение поездов было возобновлено без высадки и посадки пассажиров на станции «Позняки» - до завершения ремонтных работ.