Преступления на объектах нефтегазового комплекса радуют положительной динамикой

Министерство топлива и энергетики Украины отмечает позитивную динамику снижения преступлений на объектах нефтегазового комплекса. Об этом заявил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО сегодня на пресс-конференции в Киеве по итогам совместной коллегии Минтопэнерго и Министерства внутренних дел.

"Есть позитивная динамика по наведению порядка в следствие совместной работы с правоохранительными органами", – сказал он.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, если в 2004 году в результате несанкционированных врезок в нефтепродуктопроводы было украдено около 1 тыс. тонн газового конденсата, то за первое полугодие 2007 года только 70 тонн.

Также Ю.БОЙКО отметил, что на сегодня "нет никакой "крыши" со стороны правоохранительных органов" в отношении преступников.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центральном офисе НАК “Нафтогаз Украины” состоялась совместная коллегия Минтопэнерго и МВД, которая рассмотрела вопросы предупреждения, выявления и разоблачения преступлений на предприятиях нефтегазового комплекса.

Участники коллегии проанализировали состояние взаимодействия предприятий нефтегазового комплекса, органов и подразделений МВД относительно предупреждения и разоблачения фактов краж нефти, газового конденсата с нефте- и газоконденсатопроводов. Также рассмотрены мероприятия по внедрению на предприятиях нефтегазового комплекса современных систем технического контроля и наблюдения.

Кроме того, участники коллегии подготовили для рассмотрения Верховной Рады предложения о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за повреждение газо-, нефте- и газоконденсатопроводов, а также ужесточения контроля над ходом расследования уголовных дел, которые возбуждены по фактам краж нефти и газового конденсата.