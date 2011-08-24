Погода на завтра

Завтра синоптики обещают в Украине сухую и теплую погоду.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 25 августа будет переменная облачность. Без осадков. В западной части ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, в южной части и на Закарпатье 15-20°; днем 22-27°, в Карпатах 16-21°, на Закарпатье и юге Одесской области - 29-34°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°.

В столице без осадков. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

24 августа температура воды в Черном и Азовском морях 20-25° (в районе Одессы 18°), в Днепре возле Киева 20°.