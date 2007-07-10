Президент Ющенко отдаёт дочку Софийку в лагерь для пластунов

Дочь Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Софийка проведет лагерную смену в оздоровительном комплексе «Лимница» в селе Вестовая Калушского района Ивано-Франковской области, куда съезжаются пластуны со всей Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского городского совета, в ведении которого находится данный комплекс.

В этом году «Лимница» принимает 200 пластунов младшей группы из разных регионов Украины. Дети будут отдыхать вместе со своими воспитателями. Младшая группа пластунов – 100 детей - разместится в корпусе. Старшие дети разместятся в палаточном городке.

По данным пресс-службы, такой отдых в оздоровительном комплексе «Лимница» для пластунов - проверка на протяжении года полученных знаний. Для самых младших здесь организована насыщенная программа. За время отдыха дети будут знакомиться с историей пласта, с правилами поведения на природе, учиться оказывать первую медицинскую помощь и готовить еду на костре. Также предусмотрены различные игровые и спортивные занятия.