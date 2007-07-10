В Запорожье 30-летняя женщина зверски убила двух пенсионеров. Как сообщили УНИАН в руководстве УМВД Украины в Запорожской области, сообщение о двойном убийстве поступило в милицию накануне днем.

"Жители многоэтажного дома по ул. Буденного в Хортицком районе Запорожья увидели, что дверь в квартиру их соседей открыта, вошли и обнаружили изуродованные трупы 70-летней женщины и ее 77-летнего мужа с размозженными камнем головами", - рассказали в облУВД.

По словам собеседника агентства, спустя несколько часов после выезда на место происшествия сотрудники Хортицкого РОВД задержали подозреваемую в убийстве.

"Ею оказалась 30-летняя жительница Хортицкого района - мать двоих детей, которую старики наняли, чтобы произвести ряд ремонтных работ в своей квартире. На сегодняшний день женщина созналась в содеянном и заявила, что причиной убийства стало то, что хозяйка на нее накричала", - сообщили в облУВД.

Сейчас задержанная под стражей.

Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, влекущего наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет до пожизненного заключения.