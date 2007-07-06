Погода на Ивана Купала

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. По данным Украинского гидрометцентра, в южной части преимущественно без осадков, только днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°. На остальной территории временами дождь, отдельные грозы. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 17-22°, на крайнем востоке страны до 25°. В Закарпатье временами дождь, отдельные грозы. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25° (в горах ночью 3-8° тепла, днем 9-14°).

8 июля ожидается переменная облачность, в северных, восточных и местами в центральных областях кратковременные дожди, отдельные грозы; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, в южной части до 18°; днем 21-26°, в северных и восточных областях 18-23°. В Закарпатье без осадков; температура ночью 10-15°, днем 21-26° (в горах ночью 5-10° тепла, днем 10-15°).

9 июля также переменная облачность, без осадков, лишь на севере Левобережья отдельные небольшие дожди. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, в южной части до 18°; днем 21-26°, в южных областях и в Крыму 24-29°. В Закарпатье: без осадков; температура ночью 10-15°, днем 21-26° (в горах ночью 5-10° тепла, днем 10-15°).

10 июля преимущественно без осадков, только в западной части местами кратковременный дождь. Ожидается постепенное повышение температуры в южной части ночью до 15-21°, днем до 30-35°; на остальной территории ночью до 12-18°, днем до 26-32°. В Закарпатье местами кратковременный дождь, температура ночью 14-19°, днем 24-29° (в горах ночью 8-13°, днем около 20°).

11 июля сохранится такая же погода, только в западной части дожди, грозы, днем существенное похолодание. В Закарпатье дожди с грозами; температура ночью 14-19°, днем 18-23° (в горах ночью 8-13°, днем 14-17°).

В Киеве и области 7 июля ожидается переменная облачность, временами дождь, отдельные грозы. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 11-13°, днем 18-20°; по области ночью 9-14°, днем 17-22°.

8 июля переменная облачность, небольшой кратковременный дождь (днем местами), гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°; днем 18-23°.

9 июля также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°; днем 21-26°.

10-11 июля преимущественно без осадков. Температура постепенно повысится ночью до 13-18°, днем до 26-31°.

Украинский гидрометцентр предупреждает, что вследствие выпадения сильных и очень сильных дождей, начиная с 6 июля, на притоках Припяти и реках Уж и Тетерев начнется и будет продолжаться рост уровней воды с суточной интенсивностью преимущественно 10-40 см. Возможный выход воды в заводь в верховьях Припяти, на Стоходе и Уже.

7-8 июля в результате добегания паводковой волны на участке Днестра Галич-ДнестрГЭС ожидается подъем уровней воды на 0,3-0,8 м над текущими отметками без негативных последствий.