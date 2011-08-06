Львовянин подделывал любые печати и документы

Во Львове задержан мужчина, который подделывал для мошенников любые печати и документы.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, во время санкционированного обыска в квартире 37-летнего львовянина сотрудниками УБОП было выявлено и изъято 17 печатей учреждений, организаций и учебных заведений, изготовленных на разных языках; трафареты штампов и печатей; чистые бланки удостоверений ветеранов войны и участников боевых действий; бланки больничных листов; большое количество паспортов граждан Украины на разные фамилии, паспорт гражданина Китая; большое количество разных удостоверений, студенческих билетов и свидетельств.

Также правоохранители изъяли чистые заготовки для изготовления поддельных документов, компьютерные носители информации, 27 флаконов с красками разных цветов к принтеру.

В Главном управлении МВД Украины во Львовской области УНИАН подтвердили информацию о задержании мужчины, который подозревается в подделке документов.

«У нас в разработке была преступная группа, которую подозревали в мошенничестве с недвижимостью. Через членов этой группы мы и вышли на задержанного. Он изготовлял для мошенников поддельные документы и доверенности», - сообщил оперативный работник УБОП Львовского областного управления милиции.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, сам задержанный утверждает, что его разоблачили случайно, ведь он просто согласился помочь товарищу, и по его просьбе сделал несколько копий документов. После задержания знакомый сообщил правоохранителям об умельце, способном подделывать любые документы. Мужчина заверяет, что начал копировать документы исключительно из творческого интереса.

В настоящее время милиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов). За такое преступление предусмотрено ограничение свободы на срок от двух до пяти лет.