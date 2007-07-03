Аграрии из-за засухи ”влетели” на миллиард

Прямые убытки аграриев из-за засухи на сегодня составляют 1 млрд. грн.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН сегодня на встрече с журналистами в ходе прямой телефонной линии Кабинета Министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в текущем году формирование урожая проходило в сложных погодных условиях: сначала была длительная засуха, а теперь в некоторых регионах идут дожди с грозами.

Как сообщил Ю.ЛУЗАН, по предварительным оценкам экспертов, на сегодня погибло больше 1,1 млн. га зерновых и прямые убытки сельхозпредприятий составляют около 1 млрд. грн.

Напомним, от засухи и продолжительного отсутствия осадков в Украине больше всего пострадали восемь областей - Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Луганская.