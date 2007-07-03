Состоялся первый в Украине театральный слэм

В Запорожье прошел первый в Украине театральный слэм.

Как сообщает пресс-служба Запорожской мэрии, мероприятие состоялось в рамках открытого театрального фестиваля "Золотая Хортица. Курбас - интерфест - 2007", организаторами которого выступили Запорожское городское управление культуры и муниципальный театр-лаборатория "Ви".

Каждый вечер в центре Запорожья, у Фонтана Жизни на площади Маяковского молодые артисты показывали мастерство творческих миниатюр в конкурсе слэм - 10-минутных выступлениях, где способом выражения выступает не текст, а сам исполнитель, могущий использовать музыку, реквизит, костюм, текст, различные аксессуары, или не использовать их совсем. В пресс-службе отметили, что победители определялись путем голосования профессионального жюри и зрителей.

Гран-при первого украинского конкурса слэм получил запорожский дуэт "Парадокс".