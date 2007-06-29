Под косилкой погиб 10-летний мальчик

В Харьковской области в результате наезда косилки, которой тракторист скашивал траву вдоль автодороги вблизи села Круглик Валковского района, погиб 10-летний мальчик, 12-летний, - получил тяжелые травмы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Харьковской инспекции промышленной безопасности и охраны труда на транспорте, трагедия произошла днем, 26 июня, - тракторист не заметил шалаш, который построили у дороги сельские дети. Они также своевременно не заметили трактор.

Несмотря на оперативные реанимационные мероприятия, врачам не удалось спасти жизни 10-летнему мальчику. По словам медиков, он получил несовместимые с жизнью травмы. В тот же день вечером он умер в больнице.

12-летний мальчик получил травмы предплечья и груди. После операции, дней через 5-6, его могут выписать из больницы.