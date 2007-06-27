В Польше сотни тысяч гастарбайтеров из Украины

В польском городе Вроцлав задержаны 49 граждан Украины, которые нелегально работали на строительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам работник пограничной службы Польши Бартош ДЕЛОНГ.

По его словам, украинцы пересекли украинско-польскую границу легально, на основании туристических виз. "Все они въехали на территорию Польши легально, как туристы, и работали на двух строительных площадках в районе Вроцлава", - сказал Б.ДЕЛОНГ.

При этом он добавил, что задержанные украинцы в ближайшее время будут депортированы с территории Польши.

Как сообщалось, на территории Польши украинцы имеют право быть официально трудоустроенные в отраслях сельского хозяйства и строительства на основе разрешения на труд сроком до трех месяцев. Однако, учитывая сложность данной процедуры, большинство украинцев отдает преимущество нелегальной сезонной работе на основании туристических виз.

Сейчас не существует официальной статистики соотношения легальных и нелегальных работников из Украины в этом государстве, однако, по неофициальной информации, количество нелегальных работников-украинцев может превышать сотни тысяч.