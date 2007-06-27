Мороз готовится к выборам, ...потому что их может и не быть

Соцпартия Украины готовится к выборам, а съезд партии состоится 4 августа, сообщил на пресс-конференции председатель Верховной Рады V созыва, лидер СПУ Александр МОРОЗ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, он своим коллегам по партии говорит, что «чем больше качество подготовки к выборам, тем большая вероятность, что выборов не будет».

Как сказал А.МОРОЗ, социалисты готовятся к выборам. По его словам, «мы никогда из этого состояния и не выходим». По его убеждению, «мы в парламенте будем обязательно».

Отвечая на вопросы журналистов, какие могут быть политические основания для непроведения внеочередных парламентских выборов, А.МОРОЗ отметил, что объективным основанием может быть то, что Центральная избирательная комиссия «выполнит то, что должна выполнить – дать удостоверения тем кандидатам, которые были в списке за депутатами, сложившими полномочия”.

По его словам, еще одним основанием для непроведения выборов может быть «согласие Президента не заниматься этим делом».

В то же время А.МОРОЗ отметил, что такой вариант невозможен, поскольку Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО больше думает сейчас о «сохранении своего лица, а не об интересах общества».