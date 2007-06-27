Семенюк просит Ющенко оставить “Лугансктепловоз” в покое

Сегодня возникла угрожающая общегосударственная проблема, когда «группка лиц», руководствуясь своими собственными интересами, фактически запрещает государству выполнять законы, в том числе и закон о государственном бюджете, и делает это, используя "ручные" судебные органы, говорится в заявлении председателя Фонда госимущества Украины Валентины СЕМЕНЮК, переданном агентству УНИАН пресс-службой ФГИУ.

"Господин Президент, оставьте в покое “Лугансктепловоз”, дайте возможность предприятию стать на ноги", - обращается В.СЕМЕНЮК в своем заявлении к Президенту Виктору ЮЩЕНКО.

Председатель ФГИУ заявляет: "Бесспорно, мы понимаем, что компании, которым не удалось приобрести предприятие по цене 2 тепловозов, будут пытаться утраивать скандалы. Также мне не только как председателю Фонда, но и как человеку, непонятно, каким образом приближенные лица объясняют Президенту, почему комиссия должна была допустить к участию в конкурсе компании, которые изготовляют сталь и производят руду, - чтобы тепловозы и оборудование предприятия пошли вместо руды и металлолома в сталеплавильные печи? Не дает покоя окружению Президента продажа акций ОАО "Лугансктепловоз".

Председатель Фонда также обращается к "лжеинвесторам" и лицам, которые их обслуживают, с просьбой не дискредитировать Президента в вопросе продажи ОАО ХК "Лугансктепловоз".

По ее мнению, "в очередной раз нечестные дельцы и авантюристы пытаются прикрыться Президентом".

В.СЕМЕНЮК отмечает: "Если считать средства, полученные в бюджет от продажи пакета, и средства, которые получит предприятие в качестве инвестиций, общая сумма продажи ОАО "ХК "Лугансктепловоз" составляет почти 2 млрд. грн."

Как сообщал УНИАН, 23 марта ФГИУ провел конкурс по продажу 76% акций ОАО “ХК “Лугансктепловоз” с открытым предложением цены по принципу аукциона. По итогам конкурса победителем был признан ОАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), которое предложило за пакет 292 млн. 505 тыс. грн. при стартовой цене пакета 292 млн. грн.

На участие в конкурсе подавали заявки четыре компании: ОАО "Демиховский машиностроительный завод" (Россия, Московская область); АО "Днепрвагонмаш" (г. Днепродзержинск); ОАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" (г. Марганец, Днепропетровская область); ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод" (Россия, г. Брянск, правопреемник ЗАО "Производственная компания "Брянский машиностроительный завод").

Однако к конкурсу были допущены лишь две аффилированные между собой компании: ОАО "Демиховский машиностроительный завод" и ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод".

По информации представителей МГОК, они были готовы предложить за 76% госпакет акций ОАО «Лугансктепловоз» не менее 400 млн. грн.

25 июня Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск ОАО «Днепрвагонмаш», признав недействительным договор купли-продажи 76% акций ОАО “ХК «Лугансктепловоз» и обязав покупателя - ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» - вернуть акции Фонду государственного имущества.

Секретариат Президента Украины расценил решение Хозяйственного суда Киева как объективное и справедливое. По словам заместителя руководителя Секретариата - постоянного представителя Президента в правительстве Александра ШЛАПАКА, этот судебный вердикт свидетельствует о глубоком кризисе в сфере приватизации в результате неэффективной работы Фонда государственного имущества, “который, воспользовавшись политическими перипетиями, принял ряд решений, которые могут нанести вред государству и ухудшить инвестиционный климат в нашей стране”.

А.ШЛАПАК отмечает, что Хозяйственный суд столицы установил нарушение при проведении конкурса по приватизации госпакета акций «Лугансктепловоза». Он также напомнил, что раньше Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО официально обращался в Генеральную прокуратуру с просьбой дать юридическую оценку соблюдения Фондом госимущества законодательства в процессе приватизации отдельных объектов государственной собственности, в том числе «Лугансктепловоза». По словам А.ШЛАПАКА, Генпрокуратура, в частности, сделала вывод, что ФГИУ безосновательно не допустил к конкурсу украинских покупателей.