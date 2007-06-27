В Интернете появились кадры из нового фильма о Гарри Поттере (фото)
12:39, 27 июня 2007Общество
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Грядёт возвращение тёмного властелина…
Украинская премьера пятой части фильма о всемирно известном мальчике-волшебнике - «Гарри Поттер и орден Феникса» запланирована на 19 июля. Между тем в Интернете появились кадры из фильма.
Итак, грядёт возвращение тёмного властелина лорда Волдеморта… Возрождённый Орден Феникса сплотится вокруг Гарри дабы противостоять надвигающейся Тьме…
Что же касается книжной версии – последней части приключений Гарри Поттера, то украинская версия книги должна выйти в октябре. По информации директора издательства „А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Ивана Малковича, над переводом работает «старая» команда – переводчик Виктор Морозов и иллюстратор Владислав Ерко.
Фото Лента.ру
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