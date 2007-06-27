В Интернете появились кадры из нового фильма о Гарри Поттере (фото)

Украинская премьера пятой части фильма о всемирно известном мальчике-волшебнике - «Гарри Поттер и орден Феникса» запланирована на 19 июля. Между тем в Интернете появились кадры из фильма.

Итак, грядёт возвращение тёмного властелина лорда Волдеморта… Возрождённый Орден Феникса сплотится вокруг Гарри дабы противостоять надвигающейся Тьме…

Что же касается книжной версии – последней части приключений Гарри Поттера, то украинская версия книги должна выйти в октябре. По информации директора издательства „А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Ивана Малковича, над переводом работает «старая» команда – переводчик Виктор Морозов и иллюстратор Владислав Ерко.

Фото Лента.ру