Янукович и Путин поговорили о ГТС

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН в ходе встречи 21 июня обсудили перспективы развития европейской и среднеазиатской газотранспортных систем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил В.ЯНУКОВИЧ сегодня на пресс-конференции в Москве по окончании заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества межгосударственной украинско-российской комиссии.

По его словам, рассмотрение этого вопроса будет продолжено на заседании межгосударственной комиссии «Ющенко-Путин», которое пройдет в августе.

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, стороны договорились, что этот вопрос должен обсуждаться, учитывая то, что Украина и Россия являются стратегическими партнерами в вопросе транзита газа, и 90% российского газа транзитом проходит через территорию Украины.

Премьер отметил, что газотранспортные системы Средней Азии и Европы нуждаются в модернизации, в расширении возможностей и увеличении надежности транспортировки.

«Мы должны проводить эту работу с учетом технических возможностей и экономических интересов», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.