Янукович требует от ГАИ не трогать зря российских водителей

Премьер-министр Украины Виктор Янукович требует от автоинспекции прекратить придираться к российским и белорусским водителям и обеспечить порядок на дорогах, сообщает РИА "Новости".

"Нужно следить за порядком, потому что люди приехали из других стран, это наше лицо. Та информация, которая у нас имеется, говорит о том, что мы не очень встречаем наших гостей. Проверки за проверками на каждом перекрестке, будь то российские номера, или белорусские, или какие-то другие", - сказал Янукович на заседании Кабинета Министров.