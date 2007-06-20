Янукович требует от ГАИ не трогать зря российских водителей
18:51, 20 июня 2007Общество
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"Мы не очень встречаем наших гостей"
Премьер-министр Украины Виктор Янукович требует от автоинспекции прекратить придираться к российским и белорусским водителям и обеспечить порядок на дорогах, сообщает РИА "Новости".
"Нужно следить за порядком, потому что люди приехали из других стран, это наше лицо. Та информация, которая у нас имеется, говорит о том, что мы не очень встречаем наших гостей. Проверки за проверками на каждом перекрестке, будь то российские номера, или белорусские, или какие-то другие", - сказал Янукович на заседании Кабинета Министров.
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