“Насорил и не убрал - быдло ты, чтоб так и знал”

Тернополяне принесли под мэрию 37 120-литровых мешков с мусором, собранным на местном пляже.

Как сообщил корреспонденту УНИАН инициатор акции, турист с 11-летним стажем Владимир ГОРОН, такую акцию устроили молодые люди, которые регулярно тренируются на байдарках и каяках возле пляжа, известного в Тернополе как “Цыганка”. “Просто гадко от того, сколько на пляже мусора - везде бутылки, пакеты, обертки. Мы хотим привлечь внимание власти к этой проблеме”, - сказал он.

Всего, по словам В.ГОРОНА, в акции приняли участие семь молодых спортсменов, а также двое тернополян, которые просто утром делали зарядку на «Цыганке». “Еще один бомж, узнав о нашей идее, насобирал целый мешок мусора”, - добавил организатор акции.

Собрав мусор, молодые люди развесили на пляже плакаты с надписями “Насорил и не убрал - быдло ты, чтобы так и знал”. Собранный мусор ребята загрузили на машину и доставили под мэрию. На каждом мешке была надпись “Этот мусор собран на одном из пляжей города группой тернополян, которые любят свой город и хотят видеть его чистым. Просим обратить внимание на эти территории и на состояние их засоренности”.