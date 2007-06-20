Началась эвакуация украинских граждан из сектора Газа
12:14, 20 июня 2007Общество
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Следующие на очереди - россияне
Из сектора Газа началась эвакуация украинских граждан, сообщает РИА Новостиссылаясь на представителя России на территориях ПНА.
"Сейчас пошли украинцы. Когда они пройдут, видимо, начнется эвакуация россиских граждан", - сказал собеседник агентства, который находится на КПП "Эрез".
Власти Израиля 14 июня, после начала межпалестинских столкновений, закрыли КПП "Эрез" - единственный на границе Израиля с сектором Газа, предназначенный для прохода физических лиц.
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