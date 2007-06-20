Началась эвакуация украинских граждан из сектора Газа

Из сектора Газа началась эвакуация украинских граждан, сообщает РИА Новостиссылаясь на представителя России на территориях ПНА.

"Сейчас пошли украинцы. Когда они пройдут, видимо, начнется эвакуация россиских граждан", - сказал собеседник агентства, который находится на КПП "Эрез".

Власти Израиля 14 июня, после начала межпалестинских столкновений, закрыли КПП "Эрез" - единственный на границе Израиля с сектором Газа, предназначенный для прохода физических лиц.