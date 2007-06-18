Янукович возглавит делегацию Украины на заседании совета Украина-ЕС

Премьер-министр Украины Виктор Янукович возглавит украинскую делегацию, которая примет участие в запланированном на понедельник заседании Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС в Люксембурге, сообщила пресс-служба МИД Украины.

Планируется подписать соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Украиной и ЕС, о торговле сталелитейной продукцией.

Как ожидается, в украинскую делегацию войдут министры экономики Анатолий Кинах, топлива и энергетики Юрий Бойко, юстиции Александр Лавринович, а также представитель Украины при ЕС Роман Шпек.

Евросоюз будут представлять министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Хавьер Солана, еврокомиссар ЕС по вопросам внешних сношений Бенита Ферреро-Вальднер.

Во время заседания планируется обсудить текущее состояние двусторонних отношений, в частности, прогресс в реализации Плана действий Украина - ЕС в части, касающейся политического диалога и сотрудничества в сфере демократии, внешней политики, юстиции, правосудия и безопасности, в сфере экономики, энергетики и транспорта.

Стороны также планируют обсудить состояние переговоров относительно заключения нового соглашения между Украиной и Евросоюзом и некоторые актуальные вопросы текущей международной ситуации.