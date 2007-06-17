Концерт Элтона Джона собрал 200 тысяч человек

10:20, 17 июня 2007
Общество
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Деньги от VIP-мест пойдут на борьбу со СПИДом

Около 200 тысяч человек посетили вечером в субботу бесплатный концерт Элтона Джона на Майдане Незалежности, сообщается на сайте BBC News.

Вид со сцены на Майдан

Концерт, который стал самым масштабным для Украины, посетили многие политики, включая президента Виктора Ющенко и экс-президента Леонида Кучмы, бизнесмены, артисты, музыканты. Выступление транслировалось в прямом эфире по телевидению, а динамики были расставлены вдоль Крещатика. Всем желающим раздавали презервативы и информационные буклеты о ВИЧ/СПИД.

Своим выступлением Элтон Джон хотел привлечь внимание к проблеме СПИДа в Украине - по некоторым данным, каждые 10 минут в стране происходит заражение ВИЧ. Британский певец и композитор сообщил собравшимся, что сделает все от него зависящее, чтобы помочь украинцам в борьбе с болезнью.

Фонд Элтона Джона уже финансирует на Украине 23 проекта, посвященных борьбе с ВИЧ. Деньги, вырученные от продажи билетов на VIP-места, также пойдут на финансирование этих проектов.

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