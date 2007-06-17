Концерт Элтона Джона собрал 200 тысяч человек

Около 200 тысяч человек посетили вечером в субботу бесплатный концерт Элтона Джона на Майдане Незалежности, сообщается на сайте BBC News.

Концерт, который стал самым масштабным для Украины, посетили многие политики, включая президента Виктора Ющенко и экс-президента Леонида Кучмы, бизнесмены, артисты, музыканты. Выступление транслировалось в прямом эфире по телевидению, а динамики были расставлены вдоль Крещатика. Всем желающим раздавали презервативы и информационные буклеты о ВИЧ/СПИД.

Своим выступлением Элтон Джон хотел привлечь внимание к проблеме СПИДа в Украине - по некоторым данным, каждые 10 минут в стране происходит заражение ВИЧ. Британский певец и композитор сообщил собравшимся, что сделает все от него зависящее, чтобы помочь украинцам в борьбе с болезнью.

Фонд Элтона Джона уже финансирует на Украине 23 проекта, посвященных борьбе с ВИЧ. Деньги, вырученные от продажи билетов на VIP-места, также пойдут на финансирование этих проектов.