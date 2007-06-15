Ющенко идёт на СНБО: что на повестке дня?
08:34, 15 июня 2007Общество
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Заседание начнётся в 14.30
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в 14.30 примет участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как сообщает пресс-служба главы государства, темы заседания: улучшение инвестиционного климата в Украине; о состоянии и проблемах имплементации государством Рамочной конвенции ООН об изменении климата и реформирование оборонно-промышленного комплекса Украины
Также будет речь идти о состоянии выполнения решений СНБО, в частности по энергетической безопасности.
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