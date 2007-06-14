Открылась выставка к 100-летию Романа Шухевича

В государственном архиве Тернопольской области открылась выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Романа Шухевича.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации, на выставке представлены материалы и документы, освещающие жизненный и боевой путь главного командира УПА.

Выставка состоит из двух разделов: фотографий и материалов, которые рассказывают о детских, юношеских годах Шухевича, годах его пребывания в Пласте, семейные отношения, фотографии и воспоминания о жене Н.Березинской, их детях.

Во втором разделе представлены материалы, фотографии, статьи, воспоминания, книги, которые рассказывают о национально-освободительной борьбе на украинских землях под предводительством главного командира УПА, председателя провода ОУН Р.Шухевича.

Также представлены фотографии митинга–реквиема, который состоялся 5 марта 2007 г. в с. Белогорща Львовской области.