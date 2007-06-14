Американские компании заинтересованы в повышении безопасности на шахтах Украины

Чрезвычайный и Полномочный посол США Уильям ТЕЙЛОР отмечает заинтересованность американских компаний в повышении безопасности труда на шахтах Украины и совместной добыче метана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Посол заявил журналистам сегодня после посещения шахты "Белозерская" в Добропольском районе Донецкой области.

На шахте реализуется крупный американско-украинский проект по дегазации горных выработок с целью повышения безопасности работ. "Соединенные Штаты очень заинтересованы в том, чтобы Украина в целом была успешной страной. И это касается успехов в разных сферах, включая успешность в экономике. Мы надеемся, что Украина будет поднимать свою экономику, и, соответственно, уровень жизни своих граждан. Угольная промышленность Украины является важным компонентом этого экономического успеха, создания новых рабочих мест, повышения уровня безопасности работ", - сказал У.ТЕЙЛОР.

Он подчеркнул, что "для нас самое главное - улучшить состояние безопасности за счет извлечения газа". При этом он подчеркнул, что также "существует возможность экономического использования этого газа, поскольку цены на природный газ постоянно растут". "И есть и украинские, и американские компании, которые хотят извлечь этот газ", - отметил У.ТЕЙЛОР. Он акцентировал, что "угольная отрасль Украины будет успешной, если обеспечит безопасность горняков". "Правительство Соединенных Штатов заинтересовано в уровне безопасности в целом всех шахт Украины", - указал У.ТЕЙЛОР.

Посол также заявил, что американская и украинская стороны "намерены продолжать этот проект на протяжении следующих нескольких лет". "И опыт этого пилотного проекта будет применен на всех шахтах Украины", - выразил уверенность посол США. Он также выразил надежду, что "американские компании начнут инвестировать" экономику Украины. "Наши надежды также состоят в том, что американские компании начнут инвестировать шахты и в другие отрасли промышленности Украины. И мы уверены, что такое сотрудничество будет продолжаться в будущем бесконечно", считает У.ТЕЙЛОР.