Северной и центральной Украине обещают грозы со шквалами

Завтра в северных, центральных областях Украины и в карпатском регионе ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, в западных областях 2-7° тепла; днем 16-21°, в южной и восточной части 21-26°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.

В Киевской области во вторник ожидается кратковременный дождь, гроза (днем местами). Ветер западный, 5-10 м/с, при грозе в отдельных районах шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 16-21°. В Киеве температура ночью 10-12°, днем 18-20°.

Сегодня температура воды в Черном море 13-16° (в районе Феодосии 11°), в Азовском море 15-19°, в Днепре возле Киева 16°.