Минюст аннулировал свидетельство «Интернет партии Украины»

Министерство юстиции аннулировало регистрационное свидетельство Политической партии «Интернет партия Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, аннулирование осуществлено в соответствии с Законом Украины «О политических партиях в Украине» на основании постановления Окружного административного суда г. Киева от 2 марта 2011 года.

Исковые требования мотивированы тем, что политическая партия «Интернет партия Украины» в шестимесячный срок не образовала и не зарегистрировала свои областные, городские, районные организации в большинстве областей Украины, городах Киеве, Севастополе и Автономной Республике Крым, чем нарушила требование ч.6 ст. 11 Закона Украины «О политических партиях в Украине».

Аннулирование регистрационного свидетельства политической партии влечет за собой прекращение деятельности политической партии, роспуск ее руководящих органов, областных, городских, районных организаций и первичных ячеек и других уставных образований политической партии, прекращение членства в политической партии.

«Интернет партия Украины» была зарегистрирована в Министерстве юстиции 26 марта 2010 года.