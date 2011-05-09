Военная авиация разгоняет облака над Москвой

. Самолет ВВС России после разведывательного полета приступил к разгону облаков для создания благоприятной погоды во время парада, который пройдет на Красной площади в Москве, сообщил РИА Новости представитель управления пресс-службы и информации Минобороны по ВВС.

"В небо на удалении около 250 километров к северу, северо-западу от Москвы в районе Твери был поднят борт ВВС России, который приступил к осуществлению метеозащиты города Москвы", - сказал он.

В понедельник утром самолет проводил разведку метеоусловий, по итогам которой было принято решение разгонять облака. Самолет действует на высоте около 5,4 тысячи метров, направление обусловлено тем, что именно с севера и северо-запада на Москву идет основная масса облаков. Решение задействовать остальные борты ВВС России будет приниматься по необходимости.

Для создания благоприятных погодных условий над Москвой во время проведения парада Победы главнокомандующий ВВС выделил около 10 самолетов.