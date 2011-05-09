Кучма сегодня побывает на могиле отца под Новгородом

Экс-президент Украины Леонид Кучма 9 мая побывает на могиле отца-фронтовика в военном городке Новоселицы под Великим Новгородом, сообщил РИА Новости представитель Новгородской обладминистрации.

Как ранее сообщил адвокат экс-президента Виктор Петруненко, генпрокуратура Украины разрешила Кучме посетить Россию.

"Предполагается, что в 11.20 мск Леонид Кучма станет участником общегородского митинга, который состоится в Великом Новгороде у Стелы воинской славы, а в 12.35 побывает в Новоселицах на братской могиле советских воинов, где захоронен его отец", - сказал собеседник агентства.

В Новоселицах у Кучмы запланированы встреча с фронтовиками и поминальный обед. После 16.00 экс-президент Украины намерен покинуть новгородскую землю.

Факт гибели старшего сержанта Данилы Кучмы от ранений в госпитале номер 756 в Новоселицах 7 февраля 1942 года был установлен весной 1996 года. С тех пор Леонид Кучма с семьей ежегодно в мае прилетает в Великий Новгород, чтобы навестить могилу отца и других фронтовиков. В течение ряда лет на средства украинской стороны в Новоселицах был построен мемориальный комплекс.