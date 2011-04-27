В Крыму владелец частного зоопарка сам себе «нарезал» 20 га земли?

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту захвата более 20 га земли под размещение сафари-парка в Белогорском районе Крыма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Участок организаторы сафари-парка занимают с 2008 года, не имея необходимых правоустанавливающих документов на землю. Противоправным использованием земли - ее ограждением и размещением вольеров - причинено свыше 350 тыс. грн. ущерба»,- говорится в пресс-релизе.

Действия должностных лиц частного предприятия квалифицированы по ч. 1 ст. 197-1 и ст. 365 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Как известно, сафари-парк создает в Белогорском районе Олег ЗУБКОВ - владелец первого в СНГ частного зоопарка «Сказка» в Ялте.