Эвакуированных из Ливии встретят адмирал, мэр и продавцы билетов

Большой десантный корабль Военно-морских Сил Украины «Константин Ольшанский», который эвакуировал граждан Украины из Ливии, сегодня утром прошел пролив Босфор, в 8.00 вошел в Черное море, и держит курс на Севастополь.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник пресс-центра - пресс-секретарь командования ВМС Украины капитан 1-го ранга Олег ЧУБУК.

По его информации, прибытие корабля на внешний рейд порта Севастополя ожидается в понедельник в 13.00, а ошвартоваться у причала морского вокзала Севастопольского морского торгового порта «Константин Ольшанский» должен в 14.00.

По словам О.ЧУБУКА, ожидается, что корабль с 113 эвакуированными на борту будут встречать командующий украинских ВМС адмирал Виктор МАКСИМОВ, председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ, заместитель председателя Севастопольского городского совета Сергей АНТОНЕНКОВ, военнослужащие Центра морских операций украинского флота, а также более 60 представителей отечественных и иностранных СМИ.

Руководитель пресс-службы добавил, что после прохождения пограничных и таможенных процедур пассажиров «Константина Ольшанского», согласно решению межведомственного совещания, которое состоялось в конце недели в городской госадминистрации, непосредственно на территории порта будут встречать агенты железнодорожного и автовокзалов, представители гостиничного хозяйства города.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 марта «Константин Ольшанский» отправился из Севастополя в Средиземное море с целью выполнения гуманитарной миссии по эвакуации граждан Украины из Ливии.

Корабль 4 апреля в международном морском порту Триполи взял на борт 85 граждан Украины и 108 граждан других государств с целью их последующей эвакуации из Ливии.

5 апреля «Константин Ольшанский» доставил на Мальту (порт Валетта) 80 эвакуированных (в основном, граждан стран Евросоюза и США).

Вечером 6 апреля корабль, пополнив запасы горючего и воды, со 113-ю эвакуированными пассажирами на борту покинул порт Валетта и взял курс на Севастополь.