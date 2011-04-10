В Черкассах открылась уникальная выставка выжженных картин

В Художественном музее Черкасс открылась выставка картин, выполненных в уникальном стиле – пирографии – технике выжигания по дереву. Выставка картин черкасского мастера Вадима САНДЫГИ будет действовать до 24 апреля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, В.САНДЫГА – уроженец Золотоноши. Рисовать огнем по дереву начал еще в детстве, когда вместе с родителями поехал на север России и там получил в подарок инструмент для выжигания по дереву.

У художника более 25 работ, 13 из которых и представлены на выставке. Некоторые из картин находятся в частных коллекциях в Афганистане, Китае и Италии.