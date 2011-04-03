В райцентре Скадовск Херсонской области за вымогательство 3 тысяч долларов взятки задержан депутат райсовета, председатель местного потребсоюза.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, 1 апреля задокументирован факт получения от частного предпринимателя взятки председателем правления Скадовского районного потребительского общества, депутатом Скадовского районного совета.

Деньги были переданы депутату за перезаключение (пролонгацию) договора о закреплении торговых мест под размещение металлического киоска на территории ГП «Скадовский кооперативный рынок».

По данному факту прокурором Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.368 ч.2 УК Украины.

Досудебное следствие проводится прокуратурой Скадовского района.