В Хмельницкой области продукты так дешевы... на сайте ОГА (фотофакты)

Не успел Николай Янович заверить украинский народ, что продукты у нас - самые дешевые в Европе, как губернаторы принялись кричать наперебой: “В нашей области самая низкая цена на гречку, а в нашей - сахар по цене производителя”. И пошло-поехало.

Хмельницкая облгосадминистрация решила тоже не отставать и свои "достижения" пропиарила в официальном заявлении: “На Хмельниччине цены на основные продукты питания одни из самых низких в Украине”.

Оказывается, ситуации с продуктами, якобы воцарившейся на Хмельниччине, могут позавидовать сытые Польша или Германия, не говоря уж о соседних областных центрах. “Цена крупы гречневой, к примеру, составляет 13,9 грн/кг, что на 7% меньше по сравнению со средним показателем в Украине”, - сообщает официальный сайт облгосадминистрации. Что сказать, сущий советский рай! А с сахаром что происходит? "Оптово-отпускная цена сахара в области на 6% ниже, чем средняя в государстве и составляет 7,20 грн/кг. На предприятиях торговли сахар реализуется в среднем по цене 8,96 грн/кг, что на 1,5% ниже, чем в среднем в стране". Словом, переполнились сладкие реки! "Стоимость муки высшего сорта - на уровне 3,62 грн/кг".

“Одни из самых низких в государстве и оптово-отпускные цены на свинину и говядину. Свинина 2 категории отпускается в торговую сеть по 24 грн/кг, что на 10% ниже среднегосударственных, говядина - 22 грн/кг, что на 22% меньше среднегосударственных цен”, - режет уши информация из официоза.

Начитавшись этого очковтирательства, все же отправился на центральный продуктовый рынок Хмельницкого и супермаркеты “Сельпо” и “Таврия О”, чтобы соотнести информацию от власти с реальной ситуацией. Увидев ценники на рынке, сразу погрустнел: хотел бы знать, в каких магазинах покупают продукты первой необходимости представители областной власти?

Например, возьмем гречневую крупу. 19 гривен за килограмм - именно столько стоит она на продуктовом рынке областного центра! Супермаркет “Сельпо” реализовывает гречневую крупу на копейку дешевле, то есть 18,99 грн/кг. А вот продавцы супермаркета “Таврия В” разводят руками: гречки не видели давненько. “Последний завоз гречневой крупы, как сейчас помню, - вспоминает тамошний продавец, - был по 12,99 гривен за килограмм. Тогда давали по кило в одни руки. Разобрали товар за два дня”.

Не утолила “жажды” организованная областной властью сельхозярмарка по ценам производителей, состоявшаяся в марте на одной из улиц Хмельницкого. “Продавцы в 7 часов утра показали два мешка гречневой крупы по цене 14 грн/кг. К восьми часам гречки на ярмарке не было”, - рассказывает один из продавцов центрального продрынка областного центра.

Без сомнения, гречневая крупа - одно из больных мест руководства Хмельницкой ОГА. В прошлом году аграрии края посеяли около 150 гектаров этой культуры, что позволило им попасть в число лучших гречкосеев государства (об этом не раз говорил замглавы ОГА по вопросам АПК Владимир Галищук - Авт.). После сбора урожая зерно бесследно исчезло.

Завралась власть и с ценой на сахар. На всех рыночных ценниках - 9,50 грн/кг. В “Таврии В” сахара мы не обнаружили, а “Сельпо” держал цену 8,79 грн/кг. Правда, в той же сети фасуемые килограммовые кульки с сахаром стоят 9,48 грн.

Базарная мука высшего сорта тоже расходится с декларациями власти - стоит 4,70 грн/кг. К тому же завозная - аж из Керчи. Это при том, что на Хмельниччине в изобилии мукомольных предприятий. В супермаркете фасованная мука стоит 9,99 грн за два килограмма. То есть 4,99 грн/кг.

Что касается цен на мясо, то таких цен, какие приводит сайт ОГА, нет в области с начала года. По информации Госинспекции по контролю за ценами в Хмельницкой области, на 10 января 2011 года минимальная цена килограмма говядины была 28,99 грн, а средняя по области - 36,91 грн/кг. Минимальная цена на свинину - 32,94 грн/кг, средняя - 41,86 грн/кг.

Не за горами и овсяная лихорадка. Овсяные хлопья, как сообщили продавцы, ежедневно полнеют в цене на гривню. Пока дошли до 11 грн/кг на рынке (стартовали с 6 грн/кг - Авт.). В “Таврии В” овсяные хлопья уже стоят 12,83 грн/кг, в “Сельпо” - пока 9,63 грн/кг.

В нашей повседневной жизни слово “цена” постоянно употребляется со словом “повышение”, поэтому предлагаю заменить словосочетание “повышения цены” на “пакращення цены”, тогда читать и слушать новости станет намного приятнее. Например: “Летом цена на газ «пакращиться» на 50%”, “Цены на продукты питания за последний год значительно «покращились» и стали даже выше, чем в Европе”, “Цены на гречку вообще уже некуда «покращувати», поэтому она будет совсем изъята из продажи” и т.д.

Виталий Тараненко