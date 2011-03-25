В Запорожье милиция накрыла банду, которая похитила бизнесмена и его сына

В Запорожье милиция освободила бизнесмена и его сына, похищенных преступной группой с целью получения от родственников 150 тыс. долл. выкупа.

Как сообщили УНИАН в центре общественных связей Запорожского главка милиции, спецоперация по освобождению заложников была проведена сотрудниками управления уголовного розыска ГУ УМВД Украины в Запорожской области.

По данным ЦОС, на группу из 5 ранее судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления похитителей сотрудники УУР "вышли" в ходе проверки лиц, которые могут влиять на криминогенную обстановку в регионе.

"Как стало известно оперативникам, злоумышленники совершили похищение одного из запорожских бизнесменов и его сына, за освобождение которых требовали более 150 тыс. долл. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили точный состав группы и местонахождение заложников, которых держали в специально снятой для этого квартире под охраной 4 злоумышленников, которые дежурили посменно», - рассказали в ЦОС.

По их данным, учитывая потенциальную опасность для похищенных людей, было решено задерживать похитителей порознь - в момент "пересменки". При этом в ЦОС отметили, что и задержание вышедших "с дежурства" членов группы и непосредственно освобождение заложников были проведены практически молниеносно.

"Это позволило избежать применения оружия, так что в результате спецоперации никто не пострадал", - констатировали в ЦОС.

На данный момент все 5 участников группы, совершившей похищение людей, находятся под стражей. В отношении их возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

По словам замначальника управления уголовного розыска ГУМВД Украины в Запорожской области Сергея ПРУДЧЕНКО, сейчас задержанных проверяют на причастность к совершению ряда других преступлений на территории региона.