Гаишники останавливают автомобильный марш через каждые 5 километров?

Народный депутат Украины, сопредседатель Совета предпринимателей Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ обратилась к руководителям всех силовых структур с требованием не препятствовать свободному волеизъявлению граждан, принимающих участие во Всеукраинском автомобильном марше протеста по Украине. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ

Народный депутат отметила, что участники автопробега, состоящего из двух колонн – Западной и Восточной, которые одновременно стартовали из Львова и Луганска, постоянно встречают препятствия на своем пути. Уже на выезде из Луганска посты ГАИ пытались препятствовать продвижению Восточной автоколонны. Сотрудники Госавтоинспекции через каждые 5 километров останавливали машины, устраивали показательную проверку документов, аргументируя свои действия розыском автомобилей, якобы участвовавших в дорожно-транспортных происшествиях.

В Днепропетровске милиция предъявила запрет Окружного административного суда на прохождение колонны автопробега по городу и попыталась разогнать людей, собравшихся на площади для встречи автомобилей.

Черниговское ГАИ также предупредило организаторов автопробега, что не допустит колонну протестующих в город.

«Такие действия власти говорят о том, что она реально напугана мощностью протестных настроений людей и делает все возможное для того, чтобы воспрепятствовать людям отстаивать свои права. Но мы видим, что в каждом городе, через которые следуют колонны автомобильного марша протеста, к ним присоединяются все новые и новые машины с участниками, которые таким образом протестуют против произвола властей. У людей уже кончилось терпение, они требуют прекратить беспредел контролирующих органов и принять закон о едином налоге, который мы разработали совместно с Советом предпринимателей Украины», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению сопредседателя Совета предпринимателей Украины, власть повторяет свои ошибки времен «налогового Майдана». «Своим желанием запретить и противостоять законной акции протеста власть только провоцирует людей. Наша задача - заставить правительство выполнить свои обязательства перед обществом по борьбе с коррупцией и теневой экономикой, созданию условий для развития легальной экономики и обеспечению высоких социальных стандартов жизни людей. Мы за это будем бороться всеми доступными конституционными методам. Автопробег проходит полностью в рамках Конституции. То, что власть препятствует его проведению, означает, что она не готова к общественному контролю над собой», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

При этом она обратилась к своим коллегам - народным депутатам, а также - к депутатам местных Советов - с просьбой содействовать передвижению автоколонны по стране и проведению митингов в городах Украины, через которые пролегает маршрут автопробега.

«В пятницу, 25 марта, я присоединюсь к Западной колонне автомобильного марша протеста в Белой Церкви, чтобы обеспечить беспрепятственный въезд в Киев и проведение митинга на Европейской площади столицы», - сообщила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Напомним, что всеукраинская акция - автомобильный марш протеста - стартовал 21 марта одновременно с Запада и Востока Украины - из Львова и Луганска и завершится 25 марта в Киеве. В 12.00 все участники автопробега встретятся в столице, на Европейской площади, где состоится совместный митинг-протест под лозунгом: «Отбери у олигархов Украину, верни ее гражданам!"

В городах по пути движения автомобилей предусмотрено проведение митингов, встреч-обсуждений, донесения до общественности и СМИ требований участников марша. Этой акцией участники автопробега призывают защитить Конституцию, защитить закон, остановить репрессии, остановить псевдореформы, защитить предпринимательство, честных правил для всех.

Инициатором мероприятия является Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса. Акцию активно поддерживают Совет предпринимателей Украины, Федерация профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства, Конфедерация свободных профсоюзов, Гражданское движение «Відсіч», Ассоциация украинских банков, Союз офицеров Украины, Всеукраинское объединение ветеранов, Ассамблея правозащитных общественных организаций Украины, Всеукраинская организация "Трудовой движение" Солидарность", другие предпринимательские объединения, общественные, профсоюзные организации.