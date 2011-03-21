За стакан чая в лицо милиционеру суд дал три года тюрьмы

Жителя Запорожья, плеснувшего в лицо сотруднику милиции горячий чай, приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, соответствующее решение вынес суд Заводского района Запорожья.

"Суд приговорил местного жителя, который в сентябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, плеснул в лицо чаем из пластикового стакана лейтенанту милиции, в результате чего командир взвода, который в момент совершения преступления находился при исполнении своих служебных обязанностей, получил легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья", - сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре также отметили, что данный приговор - не самый жесткий, который мог был вынесен за данное деяние. "Действия злоумышленника были квалифицированы как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение сотруднику правоохранительных органов телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей) - по статье, которая предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет", отметили в прокуратуре.