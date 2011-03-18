В центре Львова обвалился балкон вместе с женщиной

В центре Львова, на улице Академика Колессы, 9, на втором этаже дома обвалился балкон, на котором в то время стояла 39-летняя женщина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, несчастный случай произошел 16 марта. Пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение 8-й коммунальной городской клинической больницы.

По словам главного врача Василия ОБАРАНЦА, у женщины перелом ноги.

«Женщине наложили гипс. Сейчас она уже переведена из реанимации в травматологию. В больнице она пробудет до двух недель», - отметил В.ОБАРАНЕЦ.

Как сообщили в ЛКП «Цитадель-центр», который обслуживает дом, где обвалился балкон, в декабре прошлого года на ул. Академика Колессы, 9, был проведен поддерживающий ремонт балкона. В этом году его планировали отремонтировать.

«Администрация решает вопрос финансовой компенсации. Жительница обязательно получит материальную помощь», - заверила глава Галицкой районной администрации Ирина МАРУНЯК.

Трехэтажный дом №9 на улице Академика Колессы построен в 1895 году.