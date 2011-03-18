В Житомирской области мошенник собирал взятки «для зама Могилева»

В Житомирской области на днях был задержан 51-летний местный житель, который, представляясь помощником председателя антикоррупционного комитета Верховной Рады Украины, требовал от представителей руководства областного управления ГАИ взятки в размере 30 тысяч долларов для якобы передачи первому заместителю министра внутренних дел Украины за продление службы.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

При задержании у мужчины было изъято несколько удостоверений, срок действия которых истёк. Среди них – удостоверение члена одной из общественных организаций, а также депутата Житомирского областного совета и помощника-консультанта одного из народных депутатов Украины.

"Каждый из аферистов, который осмелится действовать таким образом, окажется в том же месте, что и задержанный. Мошенник будет сидеть в тюрьме! С системой покупки-продажи должностей, которая существовала в милиции несколько лет тому назад, покончено", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей ПОПКОВ, комментируя эту ситуацию.

Материалы по данному факту были направлены в прокуратуру Житомирской области, которая возбудила в отношении задержанного гражданина уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины (покушение на преступление; мошенничество, совершенное в крупных размерах), за что предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до восьми лет.