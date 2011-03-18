Цушко обещает нефтетрейдерам миллионные штрафы

Штрафы по делу о повышении розничных цен на бензин и дизельное топливо в период с декабря 2010 по январь 2011 года составят десятки миллионов гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Василий ЦУШКО сегодня журналистам в Киеве.

Он сообщил, что комитет вынесет решение по делу о повышении цен на нефтепродукты во вторник, 22 марта.

«Во вторник все узнаете… Особые дополнительные данные, которые нам предоставили дополнительно, нас не убедили… Штрафы будут большие, это десятки миллионов гривень», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 января с. г. этого года АМКУ начал расследование деятельности ценовых лидеров рынка на предмет соблюдения требований конкурентного законодательства во время ценообразования на топливо.

Планировалось, что решение в деле по факту резкого роста цен на бензины А-95 и А-92 в конце 2010 года - начале 2011 года в основных сетях автозаправочных станций Украины Антимонопольный комитет огласит 15 марта. Однако комитет отложил вынесение решения по данному делу.

17 марта на заседании Кабинета министров Н.АЗАРОВ заявил, что требует применения максимальных санкций в случае, если будет подтвержден факт картельного сговора продавцов нефтепродуктов в Украине.

Глава правительства напомнил, что АМКУ рассматривает действия трех сетей заправочных станций, в работе которых имеются признаки картельного сговора.

Ранее в деле фигурировали пять компаний.