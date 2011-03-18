Суд считает, что зятю Онопенко больше 10 лет не светит

Печерский районный суд Киева сегодня, во время первого заседания по рассмотрению по существу уголовного дела об обвинении бывшего первого заместителя министра юстиции Украины Евгения КОРНИЙЧУКА в совершении служебных преступлений, перешел к оглашению обвинительного заключения.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания суд установил личности свидетелей, которые будут допрошены по делу, и явились по вызову, после чего им было предложено покинуть зал судебных заседаний до момента, когда наступит необходимость их вызова.

Кроме того, председательствующая на судебном заседании судья Оксана ЦАРЕВИЧ удовлетворила ходатайство подсудимого о проведении в зале представителями средств массовой информации фото- и видеосъемок во время всего судебного процесса, за исключением, когда будут объявляться протоколы следственных действий и будут допрашиваться свидетели. Также СМИ запрещено снимать судью, его секретаря и представителей обвинения.

Сторона защиты во второй раз обратилась с ходатайством к суду, чтобы рассмотрение дела проводилось коллегиально в составе трех судей, а не одним судьей, поскольку, по мнению адвокатов, это «является очевидной и безусловной гарантией обеспечения объективности рассмотрения». Однако суд во второй раз отклонил ходатайство, поскольку выдвинутые подсудимому обвинения не предусматривают наказания в виде лишения свободы сроком более 10 лет.

Вместе с тем, судья частично удовлетворила ходатайство адвокатов и подсудимого относительно дополнительного вызова на заседание еще шести свидетелей, среди которых есть граждане других государств. По решению суда к судебному процессу будут привлечены пять свидетелей, а в случае необходимости будет вызван еще один. После этого сторона обвинения перешла к объявлению обвинительного заключения подсудимому.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА было возбуждено Генпрокуратурой 22 декабря 2010 года по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия). Бывшему первому заместителю министра юстиции выдвинуто обвинение в злоупотреблении служебным положением при проведении госзакупок.