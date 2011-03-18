«Океан Ельзи» получил российскую музыкальную премию

Украинскую группу «Океан Ельзи» наградили в России. Группа была отмечена музыкальной премией «Чартова дюжина» за две композиции: «Я так хочу» и «Бiльше для нас», которые продержались в российском эфире целый год, пишет журнал WEEKLY.UA

По словам Святослава ВАКАРЧУКА, альбом Dolce Vita, из которого взяты песни, весьма популярен в России.

«Денежного эквивалента у премии нет, нам вручили виниловые пластинки с записями песен-победителей», - рассказал лидер группы Weekly.ua.

Он уже получал эту премию в прошлом году как автор музыки к песне «Я так хочу».

Кроме «Океана Ельзи» участниками церемонии 2011 года были «Машина времени», «Король и шут», «Алиса», «Пикник», «БИ-2», Земфира и другие.

Украинские артисты, кроме «Чартовой дюжины», лидируют в хит-параде «Золотой граммофон». Премию за 2010 год получили Ани ЛОРАК и Вера БРЕЖНЕВА, а сейчас в этом хит-параде лидируют Ёлка (5 недель в чарте), Вера БРЕЖНЕВА (12 недель) и Верка СЕРДЮЧКА (21 неделя в эфире).