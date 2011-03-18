Директор макеевской школы выгнала родительское собрание на мороз

В городе Макеевка Донецкой области директор общеобразовательной украинской школы №3, которую власти планируют закрыть, выгнала помощников народных депутатов и родителей учеников на улицу проводить собрание, на котором обсуждался вопрос о недопущении закрытия этого учебного заведения.

Об этом корреспонденту УНИАН заявили возмущенные родители учеников школы №3, а также помощник-консультант народного депутата Арсения ЯЦЕНЮКА Сергей ЧИРИН и помощник-консультант народного депутата Павла МОВЧАНА Мария ОЛЕЙНИК.

Родители школьников объяснили, что сами вчера пригласили М.ОЛЕЙНИК и С.ЧИРИНА присутствовать на собрании в присутствии директора школы, чтобы они оказали им правовую помощь в отстаивании своих законных интересов по недопущению закрытия данного учебного заведения.

«Директор просто грубо выставила нас за порог школы и отказалась общаться с нами, аргументируя тем, что она не хочет, чтобы у собрания «была какая-то политическая окраска» и чтобы «здесь собирались политические партии, - сообщили родители. - Хотя никто из нас и не думал о политике, а думал о плачевной судьбе наших детей, которая их ждет, если будет закрыта школа… Именно этот больной вопрос мы и хотели обсудить».

Родители сообщили, что уже направили свои протестные письма руководителям города, области, страны, депутатам городского совета и народным депутатам Украины с просьбой «прекратить произвол» и не допустить закрытия макеевской школы №3. «Если не отменят положение о закрытии школы, мы будем применять экстренные меры, перейдем к акциям протеста», - процитировали родители текст своих обращений.

Они высказали негодование тем, что их обращения пока остаются без ответа и ко всему директор вчера их «выставила на улицу, не выслушав и не дав провести собрание в помещении школы».

В свою очередь, М.ОЛЕЙНИК сообщила, что когда пришла вместе с С.ЧИРИНЫМ по приглашению родителей в школу №3, директор встретила их внизу здания и заявила, что не пропустит.

«Мы, конечно, прошли в класс. Но следом зашла директор и сказала: «Освободите помещение, я не разрешаю вам в государственном учреждении встречаться с родителями». Мы сказали, что мы не только с родителем, а вместе с вами хотели обсудить ситуацию, послушать все аргументы насчет закрытия школы», - сообщила М.ОЛЕЙНИК. По ее словам, «директор сказала, что «этого не может быть, очистите помещение» и выгнала их на улицу.

С.ЧИРИН также возмущен поведением директора, которая, по его словам, «хочет через колено» принудить родителей учеников и общественность замолчать и покорно согласиться с решением городских властей закрыть украинскую школу № 3.

«Директор школы категорично заявила, что она решает, проводить собрание или нет, настолько категорично, что после этого сами родители ушли и проводили собрание на пороге школы на холоде, под снегом», - сказал С.ЧИРИН.

Родители также заявили, что намерены «стучаться во все двери», обращаться ко всем партиям, если руководители города и области, которые являются представителями правящей Партии регионов, не слышат их, и заверили, что готовы проводить митинги и протесты, чтобы защитить свои интересы и интересы своих детей.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет проходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».