Журналистов хотят приравнять к нотариусам и священникам

11 народных депутатов от оппозиции зарегистрировали в Верховной Раде проект закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины (об обеспечении права журналистов на защиту источников информации)».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского независимого медиа-профсоюза (КНМП).

Как отмечается в сообщении, авторами этого законопроекта являются народные депутаты Андрей ПАВЛОВСКИЙ, Андрей ШЕВЧЕНКО, Сергей СОБОЛЕВ, Андрей ШКИЛЬ, Александр СОЧКА, Лев БИРЮК (фракция «БЮТ-Батькивщина»), Юрий КАРМАЗИН, Леся ОРОБЕЦ, Олесь ДОНИЙ, Владимир АРЬЕВ, Андрей ПАРУБИЙ (фракция НУ-НС).

В законопроекте профессия журналиста добавлена в перечень профессий, представителей которых нельзя допрашивать в качестве свидетелей по поводу того, что им доверено или стало известно при осуществлении профессиональной деятельности. В этом перечне пока есть нотариусы, врачи, психологи, священнослужители.

Решение об обыске и выемке оборудования и носителей информации у журналиста может быть принято лишь по мотивированному постановлению председателя апелляционного суда по месту осуществления следствия на основании представления прокурора области (АРК, городов Киева или Севастополя), причем в таком представлении обязательно должно отмечаться, что речь идет об обыске у журналиста.

«В настоящее время журналисты не имеют защиты от милицейского давления, хотя нормы о защите источников информации существуют. Но милиция ссылается исключительно на Уголовно-процессуальный кодекс, где таких норм еще нет. Последний печальный пример - обыск и изъятие оборудования у журналистки Елены БЕЛОЗЕРСКОЙ. Поэтому мы инициировали изменения именно в УПК”, - отметил председатель комитета КНМП Юрий ЛУКАНОВ.

Как сообщили в пресс-службе, главный редактор информагентства «Поряд з вами» Елена БЕЛОЗЕРСКАЯ также принимала непосредственное участие в разработке законопроекта. «Мы не предлагаем сделать журналистов какой-то привилегированной категорией граждан, настаиваем лишь на профессиональных привилегиях, необходимых нам для успешного выполнения своей работы. В силу профессии у очень многих журналистов хранится конфиденциальная информация. Если она не будет защищенной, источники информации не будут сотрудничать с журналистами», - отметила Е.БЕЛОЗЕРСКАЯ.

Как сообщалось, обыск у Е.БЕЛОЗЕРСКОЙ был проведен в рамках расследования поджога киевского офиса Партии регионов 31 декабря 2010 года.